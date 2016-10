Auto kollidiert mit Zug An einem unbeschrankten Bahnübergang in Weixdorf kam es am Sonnabendabend zu einem schweren Unfall. Ein Mensch wurde verletzt.

Ein Zug der Städtebahn kollidierte in Weixdorf mit einem Pkw. © Roland Halkasch

Am Sonnabendabend kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Weixdorf zu einer Kollision zwischen einem Ford und einem Zug der Sächsischen Städtebahn. Der Zug, unterwegs von Dresden nach Königsbrück, erfasste am Bahnübergang Rathenaustraße den Ford und schob diesen noch etwa 200 Meter weit vor sich her.

Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem zerstörten Fahrzeug befreit werden. Der Verletzte wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. Der Lokführer und ein Fahrgast erlitten einen Schock und wurden vor Ort ärztlich betreut. 13 Fahrgäste setzten ihre Reise mit bereitgestellten Taxen fort.

Die eingeleisige Bahnstrecke war bis 22:36 Uhr gesperrt. Der beschädigte Triebwagen wurde in die Betriebswerkstatt der SBS verbracht. Die Bundespolizei Dresden hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. (szo)

