Pkw-Insassen von Glassplittern verletzt

Stolpen. Im Ortsteil Rennersdorf hat sich Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Fahrer (49) eines Suzuki auf der Stolpener Landstraße in Richtung Stolpen. In einer Baustelle kam ihm ein hellblauer Pkw entgegen, und die beiden Fahrzeuge stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Dadurch wurde auch das Seitenfenster des Suzuki beschädigt, sodass der 49-Jährige sowie seine Beifahrerin (38) durch Glassplitter leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Fahrer des blauen Fahrzeugs fuhr, ohne anzuhalten, weiter und bog in Rennersdorf-Neudörfel ins Dorf ab.

Auffahrunfall an der Autobahn

Bannewitz. Am Freitagnachmittag kam es an der A17-Anschlussstelle Dresden-Prohlis im Bannewitzer Ortsteil Goppeln zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 69-jährige Fahrer eines VW Tiguan fuhr auf der S 191 von Goppeln nach Dresden. In Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Dresden erkannte er offenbar zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm an der roten Ampel hielten. Er fuhr auf einen Opel Astra (Fahrerin 40) auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 65-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den Autos entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 12000 Euro geschätzt.