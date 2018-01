Pkw geht in Flammen auf

Der brennende Pkw auf der Gerda-Boenke-StraßeFoto: Danilo Dittrich © Danilo Dittrich

Görlitz. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend ein Renault auf der Gerda-Boenke-Straße in Weinhübel in Brand geraten. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Berufsfeuerwehr und eine Polizeistreife eilten zum Geschehen. Der Eigentümer hatte bereits eigene Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen endgültig löschen. Im Nachgang war eine medizinische Behandlung bei dem 49-Jährigen erforderlich, der über Atemnot geklagt hatte. Den Scenic schleppte ein Transporter ab. Wie es zu dem Brand kam, wird ein Sachverständiger klären. Die Kriminalpolizei befasst sich mit den Ermittlungen. (SZ)

