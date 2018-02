Pkw fährt gegen Zittauer Ampelanlage Bei dem Unfall am Karl-Liebknecht-Ring wird der Fahrer im Auto eingeklemmt. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Spuren des Unfalls beseitigen. © Privat

Zittau. Auf dem Zittauer Karl-Liebknecht-Ring hat sich am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr ein Pkw gegen eine Ampelanlage. Der 55-jährige Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der herbeigeeilten Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, lag vermutlich ein medizinisches Problem vor, das dazu führte, dass der 55-Jährige von der Straße abkam.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle waren gegen 10.45 Uhr abgeschlossen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 17 000 Euro. (szo)

