Pkw durch Sturm beschädigt Orkantief „Barbara“ fegte über den Kreis. Spuren hinterließ es nicht nur in Steinigtwolmsdorf.

© Symbolfoto: dpa

Stürmischer Wind führte am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Neustadt und Steinigtwolmsdorf. Von einem Baum waren zahlreiche Äste auf die Fahrbahn gefallen, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup am Dienstag auf Anfrage mit. Eine 34-jährige VW-Fahrerin erkannte das Hindernis zu spät, ihr Auto prallte gegen das Gehölz. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Schaden am Auto beträgt rund 2 000 Euro.

Sturmtief „Barbara“ fegte seit Montagnachmittag über den Landkreis. Vereinzelt wurden Bäume umgeworfen. Feuerwehren mussten ausrücken, um die Schäden zu beseitigen – und dort für freie Fahrt zu sorgen, wo umgestürzte Bäume Straßen versperrten. So beispielsweise am Dienstagvormittag in Neukirch bei Kamenz. Aus dem Kreis Görlitz wurden mehrere umgefallene Bäume und heruntergefallene Dachziegel gemeldet. Insgesamt, hieß es am Dienstagmittag in der Rettungsleitstelle, hielten sich Schäden und Behinderungen infolge des Sturmes in Grenzen. (szo)

