Pkw-Dieb in Bad Muskau festgenommen Der Besitzer hatte das Fehlen seines Fahrzeuges noch nicht bemerkt.

Bad Muskau. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Sonnabend, gegen acht Uhr, einen auf der Parkstraße abgestellten Mercedes Sprinter mit Berliner Kennzeichen entdeckt. An diesem wurden Aufbruchspuren an der Fahrertür festgestellt und das Türschloss gewechselt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

In der näheren Umgebung wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, welcher den Schlüssel für das gewechselte Türschloss mit sich führte. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an die Landespolizei übergeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Sprinter in der Freitagnacht in Berlin entwendet wurde.

Der Besitzer hatte das Fehlen seines Fahrzeuges noch nicht bemerkt. Nach erfolgter Haftrichtervorführung am Sonntag wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. (sz/on)

