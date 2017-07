Pkw brennt auf A 17 ab Die Insassen können sich retten. Die Autobahn in Richtung Prag war am frühen Dienstagmorgen nahe Bad Gottleuba eine Stunde gesperrt.

Mehr als 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Autobahn war eine Stunde voll gesperrt. Eine Fahrspur ist beschädigt.

Ein Pkw Chrysler C 300 Touring ging am Dienstagmorgen, kurz nach um drei, auf der A 17 zwischen Bad Gottleuba und Harthetunnel/Grenzübergang Breitenau in Flammen auf. Die beiden Insassen, zwei Rumänen, die in Schweden leben, konnten sich aus dem Fahrzeug retten. Der Fahrer (30) kam mit dem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die beiden waren offenbar von Schweden kommend auf dem Weg nach Hause. Das Fahrzeug hatten sie vor fünf Tagen für rund 750 Euro gekauft.

Der Wagen brannte komplett aus, außer ihren Dokumenten konnten sie nichts mehr aus dem brennenden Fahrzeug retten.

22 Kameraden der Feuerwehren von Börnersdorf, Berggießhübel, Bad Gottleuba und Meusegast löschten mit Schaum das Fahrzeug.

Während der Löscharbeiten war die Autobahn Richtung Prag für über eine Stunde voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr auf der linken Fahrspur vorbeigeleitet. Wie lange die rechte Fahrspur noch gesperrt ist, ist unklar. Die Fahrbahn wurde bei dem Brand beschädigt und muss nun repariert werden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache, eine mögliche Ursache wäre ein technischer Defekt. Das Fahrzeug fing im Motorraum auf der Beifahrerseite zu brennen an. (mf)

