Pkw blau – Fahrer auch Ein 24-Jähriger war nachts mit 1,22 Promille in seinem Citroen unterwegs, bis ihn Polizeibeamte stoppten. Nun ist er seinen Führerschein erst einmal los.

Beamte des Polizeireviers Döbeln kontrollierten in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 2 Uhr einen blauen Pkw Citroen auf der Straße Am Hegeborn in Döbeln. Dabei bemerkten sie beim 24-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. (DA)

