PKW aus Garage gestohlen Das Fahrzeug konnte bereits sichergestellt werden.

© Symbolfoto: dpa

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Garage an der Hauptstraße ein und entwendeten daraus einen 16 Jahre alten grünen PKW der Marke VW Golf im Wert von 2 000 Euro.

Am frühen Mittwochmorgen wurde das Fahrzeug durch Polizeibeamte in Thüringen verlassen an einer Autobahnanschlussstelle aufgefunden und sichergestellt. (SZ)

zur Startseite