Pizzakrieg in Großenhain Es gibt den Pizzadienst Mamma Mia, Freddy Fresh und Star Pizza. Nun kommt ein neuer Anbieter – und die Konkurrenz macht Ärger.

Die Inder Lucky Johal (r.) und J.S. Dhillon sind Betreiber des neuen Pizza-Lieferanten am Frauenmarkt, der am Mittwoch eröffnet. Doch schon vorher gibt es Zoff. © Klaus-Dieter Brühl

Die Großenhainer erwarten die heutige Neueröffnung des Pizzadienstes City Pizza Express mit Spannung. Schon im Dezember wollten die Betreiber Lucky Johal und J.S. Dhillon eigentlich starten. „Die Abluftanlage war aber noch nicht in Ordnung, auch musste noch gemalert werden“, erzählen die gebürtigen Inder, die in Großenhain wohnen. Und nun, wo alles fertig ist, tritt auch noch die Konkurrenz auf den Plan. Der ist der Flyer des Lieferservice mit eigenem Restaurant mit 17 Sitzplätzen am Frauenmarkt – die ehemalige „Schnelle Ecke“ – in die Hände gefallen. Darauf sind einige kleine Ungenauigkeiten. So fehlt versehentlich der Name der Betreiber, der sich allerdings problemlos auf der Internetseite finden lässt. Außerdem ist eine Preisangabe falsch, und es fehlt die exakte Kostenaufstellung des Pfands bei Flaschen.

Was wie Pillepalle für die einen aussieht, war für einen Mitbewerber – die Zentrale des Franchise-Gebers Freddy fresh in Laußnitz – ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Und Anlass für ein Mahnschreiben. Auf Facebook lief deshalb am Montag die Diskussion über das zu erwartende Niveau des neuen Anbieters heiß.

„Hingehen, probieren, Meinung bilden. Die Grundvoraussetzungen sind schon mal super“, meldete sich Handymann Mike Preibisch zu Wort, der auch der Vermieter des Hauses am Frauenmarkt ist. „Komplett alle Räume saniert, Kücheneinrichtung komplett neu, der Inhaber bäckt die Pizzen selber und hat seit Jahren darin Erfahrung“, so Mike Preibisch.

Auch andere sind gespannt über die Gerichte von Koch und Pizzabäcker Lucky Johal. Er war immerhin etliche Jahre für die Pizzen in der Osteria Vecchie Mura verantwortlich, die sehr beliebt ist. „Vorher hatte ich Bollywood Pizza in Riesa und war zuletzt in der Pizzeria am Castello Gröditz angestellt“, sagt Lucky Johal. 29 verschiedene Pizzen wird er ab heute in der Küche zaubern, dazu indische und Nudelgerichte, Schnitzel oder Aufläufe. Sein Geschäftspartner Dhillon wird hinter der Theke stehen. Die ersten Besucher können sich auf ein Glas Sekt freuen, so die Betreiber. Zwei Fahrer und zwei Köche arbeiten im Team.

Die ganze Diskussion auf Facebook können die beiden Pizza-Express-Betreiber kaum nachvollziehen. Sie haben auch Wichtigeres zutun: Gestern war große Warenanlieferung, und heute soll ja alles klappen. „Die Fehler auf der Speisekarte werden natürlich korrigiert“, so Lucky Johal. Es wundert ihn, dass Großenhainer nicht wüssten, wer den City Pizza Express eröffnet. „Es stand doch schon mehrfach in der Zeitung.“ Die beiden Inder rechnen vor allem auch zu Mittag mit großem Zuspruch.

Ab 10.30 Uhr ist täglich geöffnet, einen Ruhetag gönnen sie sich nicht. Sonntags und feiertags geht´s um 16 Uhr los. Für Hamburger, Cheese- oder Chickenburger, wie sie vor allem junge Leute lieben, wurden gestern die Zutaten vom Schlemmer Service Döbeln geliefert. „Ich wünsche den beiden viel Erfolg, jeder soll sein Geschäft machen“, sagt Großenhains Freddy fresh-Franchise-Nehmer Thomas Rentsch. Auch er habe Verantwortung für elf Angestellte. Die ganze Diskussion sollte so schnell wie möglich zu Ende sein, hofft er. Am Ende entscheidet doch die Qualität.

