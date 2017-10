Pizzabotin bedroht und ausgeraubt

Ein Mann überfällt am Samstag um kurz vor Mitternacht eine 29-jährige Frau im Bereich Espenstraße / Durchgang zur Schreberstraße und raubt ihr die Handtasche. Der Mann flüchtete, die nicht ganz nüchterne Frau wurde durch die Attacke leicht verletzt. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse und diverse Schlüssel der Frau.

Diebe zerschlugen in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag an einem Kleintransporter Ford Transit auf der Barbarastraße die hintere rechte Seitenscheibe und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Radio. Von der mit einer Plane abgedeckten Ladefläche stahlen die Täter noch ein Notstromaggregat. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1300 Euro. Der Sachschaden wurde mit 100 Euro beziffert.

Einbruch in Eventclub

21.10.2017, 00.37 Uhr bis 01.06 Uhr / Dresden-Pieschen

Ein Einbrecher kletterte in der ersten Stunde des Samstags auf das Vordach eines Clubs in der Leipziger Straße, drückte ein Fenster auf und gelangte so ins Büro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entwendete er Münzgeld in Höhe von 450 Euro. Beim Verlassen des Geländes stahl er zudem eine leere Dekoflasche Champagner.