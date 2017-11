Pizzaboten-Räuber in Haft Ein gestohlenes Fahrrad könnte zwei Kriminellen zum Verhängnis werden: Die Polizei durchsuchte in der Dresdner Neustadt die Wohnung eines Pärchens und fand neben Diebesgut auch Indizien zu einem der beiden Überfälle.

In diesem Hof in der Dresdner-Johannstadt überfiel ein Räuber im Oktober eine 18-jährige Pizzabotin. © Tino Plunert

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend eine 30-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann fest, die im Verdacht stehen zwei Überfälle auf Pizzaboten begangen zu haben.



Anlass für die Verhaftung war eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls: In der Nacht zum Mittwoch war aus einem Hausflur an der Bahnhofstraße in Radebeul ein Fahrrad gestohlen worden. Eine Bekannte des Radbesitzers hatte das gestohlen Rad am Mittwoch dann in einem Hausflur an der Alaunstraße wiedergesehen. Die Frau beobachtete dabei ein Pärchen, beide Deutsche, das an dem Fahrrad werkelte. Am Donnerstagnachmittag teilte sie ihre Beobachtungen der Polizei mit.



Die Beamten holten daraufhin eine richterliche Anordnung für die Durchsuchung der Wohnung ein, in der sich das Pärchen aufhält. Als die Polizisten klingelten, trafen sie das Pärchen an und ließen sich von dem die Räume zeigen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten das Rad aus Radebeul und fanden noch weitere Fahrräder, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelt.



Doch damit nicht genug: In der Wohnung fanden sie den Führerschein sowie die Geldkarte einer anderen Frau. Eine Überprüfung ergab, dass diese beim Überfall auf eine Pizzabotin am 21. Oktober auf der Elisenstraße geraubt wurden.



Daraus ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen die 30-Jährige und den 29-Jährigen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Dresdner Kriminalpolizei geht davon aus, dass die beiden auch für einen weiteren Überfall auf einen Pizzaboten am 14. Oktober am Albertplatz verantwortlich sind Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden werden beide heute Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (szo)

