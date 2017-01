Pizza-Ofen bleibt kalt Pierri Rosario zieht sich aus seiner Großröhrsdorfer Pizzeria zurück. Aber vielleicht gibt es bald einen Neustart.

Der Duft von köstlicher Pizza aus dem Steinofen liegt noch in der Luft: in Großröhrsdorf in der Pizzeria Rosario. So wie auch der langjährige Chef heißt – Pierri Rosario. Er gab ihr seinen Namen. Eigentlich hätte Pierri Rosario noch einiges aufzuräumen vor dem Jahresende. Aber das verschiebt er auf Anfang Januar. Jetzt geht es erst einmal zur Verwandtschaft nach Sizilien.

Wann der Pizzaofen das nächste Mal angeheizt wird, kann der 57-Jährige gar nicht so genau sagen. Denn er zieht sich jetzt aus dem Geschäft zurück und bedankt sich bei der treuen Kundschaft. Und die bedauert, dass der Ofen kalt bleibt. „Vielen Dank für die leckeren Pizzen. Wir wünschen euch alles Gute“, schreibt John Rüdrich. Ja, die leckeren Pizzen, auf dem heißen Stein im Holzofen gebacken, die ließen die Fans sogar lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Kati Schubert schreibt: „Vielen Dank für die vielen lustigen Freitage in den letzten sieben Jahren. Die beste Pizza, die wir je gegessen haben.“ Der Weg habe sich jedes Mal gelohnt. „Wir wünschen euch alles Gute! ... Genießt den Ruhestand.“ Vor allem Gesundheit wünscht sie dem Ehepaar. Die kann vor allem Pierri Rosario gebrauchen. Denn sie ist angeschlagen. Das sei auch der Grund, die Pizzabäckerei aufzugeben. Der Bäcker habe zwei Herzinfarkte erlitten und das sei leider noch nicht alles, was an seiner Gesundheit nage. Ihm fehle schlicht die Kraft, um gerade abends so durchzuziehen, wie es nötig wäre und die Gäste ja auch erwarten.

Viel Stress, großer Andrang

Mit seiner Frau Sybille hat er den Laden über viele Jahre zu zweit geschmissen. Das sei schon viel Stress gewesen, sagt der Wahl-Großröhrsdorfer – der Andrang in den Stoßzeiten oft groß gewesen. Da habe er manchmal nicht gewusst, wo ihm der Kopf steht: „Es muss ja auch alles frisch sein“, sagt Pierri Rosario. Sowohl für die Gäste an den Tischen als auch für die Abholer. So habe er sich nach den vielen Jahren zum Verkauf entschlossen.

Er erinnert sich noch an den Anfang im Rödertal. Der sei nicht leicht gewesen. Er habe zuvor in Göttingen in einer Pizzeria gearbeitet, aber etwas Eigenes gesucht. In Göttingen seien die Aussichten eher schlecht gewesen. Eine Bekannte habe ihn dann auf das Häuschen in Pulsnitz an der Bischofswerdaer Straße aufmerksam gemacht: „Das war zu verkaufen.“ Er habe zugeschlagen. Rosario sei damals oft belächelt worden, weil das Restaurant so winzig ist. Alles in allem haben bis zu 24 Gäste in der kleinen Pizzeria Platz, die Sitze an der Theke schon mit inbegriffen. Klein, aber fein und der Erfolg über fast 20 Jahre spricht für sich. Dabei war der Start schwierig. Es habe Jahre gedauert, bis er alle Genehmigungen für sein Restaurant hatte. Er habe ja auch umbauen müssen, mit dem Kredit sei es ebenso schwierig gewesen: „Ich wollte schon aufgeben.“

Geheimnisse des Steinofens

Jetzt blickt er zufrieden zurück und organisiere den Verkauf. Mindestens einen Interessenten gebe es. Dazu gehöre eine potenzielle Käuferin. Sie setze auch in der Zukunft auf Pizza. So sei schon im Gespräch gewesen, dass er selbst den neuen Pizzabäcker in die Geheimnisse seiner Kunst und insbesondere auch des Steinofens mit Holzfeuer einweihen soll, falls der Verkauf zustande kommt. Erfahrung bringt der gebürtige Sizilianer zur Genüge mit. So habe Rosario schon mit 15 Jahren als Pizzabäcker angefangen. Die potenzielle Käuferin wolle wohl sogar den Namen weiterführen. Der stehe ja auch für feine Pizza. Das sei schon wichtig. Denn die gastronomische Konkurrenz in der Stadt wachse. So sei momentan einige Bewegung an der Hauptstraße – mit dem noch relativ neuen Asia-Imbiss im früheren Fahrradgeschäft an der Bischofswerdaer Straße zum Beispiel. Eine weitere Pizzeria kündige sich zudem bereits an.

Und falls der Verkauf scheitert? Auch mit dem Gedanken hat sich der Wahl-Großröhrsdorfer befasst. Er bleibe in der Stadt. So werde er sich eine Auszeit gönnen, gesundheitlich wieder auf die Beine kommen, Kraft schöpfen. Und den Ofen vielleicht sogar wieder selbst anheizen.

