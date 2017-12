Pizza im alten Schlachthof Der Lieferdienst vom Radeburger Platz ist umgezogen und hat nun zusätzlich eine Gaststätte eingerichtet.

Beatrix Beckedahl mit ihrem Mann Kuldeef Singh Josan ist die Inhaberin des Star Pizza Service und Restaurant an der Weberallee. © Kristin Richter

Großenhain. Einen Ruhetag gibt es nicht, dafür jede Menge Angebote: von Pizza über Nudelgerichte, Aufläufe, Schnitzel bis zu indischen Speisen. Die neue Gaststätteneinrichtung an der Carl-Maria-von-Weberallee macht allerdings einen gepflegten griechischen Eindruck. Und ist doch in indischer Hand. Es ist der Star Pizza Lieferservice vom Steinweg, der jetzt gegenüber dem Kulturschloss im ehemaligen Löblein-Schlachthof zu finden ist. Neben der Auslieferung, die fortgesetzt wird, führt Inhaberin Beatrix Beckedahl mit ihrem Mann Kuldeef Singh Josan und seinem Vater, dem bekannten Turban-Koch Singh Jahn, nun auch eine Gaststätte mit 38 Plätzen. „Wir wollten hier schon einziehen, als nach der Löblein-Schließung hier ein Fleischer und ein Bäcker im Haus waren“, sagt Beatrix Beckedahl, die ursprünglich aus Falkenberg stammt.

Das war 2012. Dann schloss die Filiale der Oelsnitzer Landbäckerei von Dirk Ammermann. Es dauerte vier Jahre, bis Bauunternehmer André Bothur den prächtigen und denkmalgeschützten Bau an der Weber-Allee umbaute. Wobei die Inneneinrichtung von den Gaststättenbetreibern in Auftrag gegeben wurde. Die farbigen Reliefs zum Beispiel seien von Griechen geschaffen worden.

Das frühere Schlachthofgebäude wurde komplett saniert. Der Denkmalschutz war vor allem an der Erhaltung der historischen Fassade interessiert. Früher hatte dieses Areal an der Promenade noch eine geschmiedete Toranlage und eine Dachbekrönung. Es war allerdings kein Neubau, sondern wurde aus einem älteren Gebäude als Erweiterungsbau mit einheitlicher Fassade gestaltet. Es gehört zu einer Reihe von Bauten im Stile des Historismus beziehungsweise später dann des Klassizismus, die den Musikerring prägen. Mit der Neuanlage der doppelten Baumallee kehrt ein Stück dieser Optik an die Promenade zurück. Für die eingemieteten Betreiber des Star Pizza Service und Restaurants waren vor allem die ausreichenden Parkplätze entscheidend – ein Manko am früheren Standort. Nun hoffen die Pizzabäcker, dass sich der Umzug unter der Kundschaft schnell herumspricht. „Wir haben auch über die Feiertage geöffnet“, unterstreicht Kuldeef Singh Josan.

Gutscheine und Mittagstisch

Um das Geschäft weiter anzukurbeln, werden jetzt auch Gutscheine verkauft. Wer einen Imbiss aus der Verkaufshütte an dieser Stelle gewohnt war, kann in der Gaststube einen preisgünstigen Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr bestellen. Der Standort am Radeburger Platz ist jetzt geschlossen. Doch schon gibt es dafür neue Pläne ...

www.star-restaurant.de

Täglich geöffnet 11 bis 14 und 17 bis 23 Uhr.

