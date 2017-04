Post aus Wellington Pizza auf neuseeländisch Premierminister English sorgt mit einer sehr eigenwilligen kulinarischen Kreation für ziemliche Häme im Internet.

Der Stein des geschmacklichen Anstoßes: Mit diesem Post seiner Pizza-Kreation auf Facebook sorgte Neuseelands Premierminister für ungeahnte Reaktionen. © Screenshot: SZ

Spaghetti auf Toast ist ein klassisches Frühstück in Neuseeland. Eine Scheibe Toast und obendrauf 220 Gramm Spaghetti in Tomatensoße aus der Dose. Das hat zwar keinen wirklichen Nährwert, ist aber fettarm, und die matschigen Nudeln in der dicken roten Brühe (15 Gramm Zucker, 730 Milligramm Natrium) enthalten nur 140 Kilokalorien. Und für die meisten fremdländischen Gaumen ist es weitaus schmackhafter als das eigentlich gesündere landestypische Frühstück Marmite auf Toast.

Marmite ist eine schwarzbraune Paste, deren Hauptbestandteil ein Hefeextrakt ist. Der fällt als Nebenprodukt der alkoholischen Gärung beim Bierbrauen an, sieht aus wie Wagenschmiere, schmeckt ähnlich wie ein Maggiwürfel und riecht extrem stark nach Hefe. Nur wenige „Hereingeschmeckte“ essen so einen – für Anfänger nur dünn bestrichenen – Toast so gerne wie die von Geburt an damit gefütterten Kiwis. Aber für den großen Rest der Einwanderer bleibt Marmite auf immer und ewig gewöhnungsbedürftig. Dann lieber Spaghetti auf Toast – trotz der ungläubigen Blicke der Touristen, die solch einen Frevel nicht fassen können.

Wer jedoch glaubte, diese Frühstücks-Variationen seien der kulinarische Tiefpunkt der Essenskultur am anderen Ende der Welt, sah sich getäuscht. Neuseelands Premierminister Bill English postete diese Woche Fotos seiner Kochkunst auf Facebook: Pizza, begossen mit Spaghetti in Tomatensoße – und das Ganze belegt mit Schinken, Ananas und Käse! Da verblassten sogar die Reaktionen der Netzgemeinde auf die jüngste Forderung des isländischen Regierungschefs Gudni Th. Johannesson, der im Februar gar ein Verbot von Ananas auf Pizza angeregt hatte.

So manch einer im Land fand Englishs lukullische Grausamkeit anfangs noch lustig. Das Fremdschämen begann erst, als die internationalen Medien den geschmacklichen Fauxpas veröffentlichten und der US-Comedian Jimmy Kimmel sich in seiner Show im Fernsehsender ABC über den 55-jährigen Regierungschef lustig machte.

„Wir gehen mit Donald Trump ja hart ins Gericht“, sagte Kimmel, „aber ich denke, in Neuseeland haben sie einen Premierminister namens Bill English, der noch schlimmer ist. Er tut Dosenspaghetti und Ananas auf eine Pizza. Das ist so abartig, ja, es ist eine kriegerische Handlung. Ich glaube, er hat gerade Italien den Krieg erklärt und vielleicht auch Hawaii. Ich weiß nicht… Klag‘ diesen Mann sofort wegen Amtsvergehens an, Neuseeland!“

English, der ganz stolz sogar ein Selfie von sich und dem corpus delicti geschossen hatte, rechtfertigte sich: „Ich koche Montagabends ziemlich oft für die Familie, und meine Kinder haben mich angespornt, hin und wieder etwas Persönliches auf Facebook zu posten.“ Immerhin fanden das fast 10 000 User gut oder amüsant, und so manch einer hatte schon vorher die Dosenkost auf Pizza gekippt. „Es tröstet mich zu wissen, dass ich ungefähr dieselben kulinarischen Fähigkeiten wie der Premierminister habe“, schrieb einer. Ein anderer meinte aber: „Tut mir leid, Bill, aber jemand, der Spaghetti auf eine Pizza schüttet, ist ungeeignet, mein Land zu regieren.“ Im September stehen in Neuseeland Parlamentswahlen an. Da muss der Premier darauf hoffen, dass die Kiwis bis dahin seine Pizza-Panne verdaut haben.

