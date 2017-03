Pitstop-Filiale dicht Die Kfz-Werkstatt an der Niederauer Straße ist zu. Die Mitarbeiter behalten ihren Job.

Kunden von Pitstop in Meißen müssen sich in Zukunft woanders Hilfe suchen. Denn die Filiale an der Niederauer Straße 2 ist geschlossen worden. An einem Schild an der Eingangstür steht geschrieben: „Wir sind umgezogen. Es tut uns leid, dass wir Ihnen unseren Service nicht mehr an diesem Standort anbieten können“. Von einem Umzug kann nach SZ-Informationen nicht die Rede sein. Denn die beiden Mitarbeiter der Werkstatt eröffnen nicht an anderer Stelle neu, sondern kommen in bestehenden Filialen unter. Das bestätigt Andreas Winkler von Pitstop in Coswig an der Weberei Straße 1. „Einer der Kollegen ist jetzt in Riesa, der andere in Dresden. Beide bleiben im Betrieb.“ Neben der Coswiger Zweigstelle ist die am Riesapark 2 die nächste für Meißner Kunden. Die Geschäftsleitung war am Mittwochnachmittag nicht erreichbar. Die Meißner Mitarbeiter hatten mehrfach über die schlechte Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit am Standort geklagt. Es könnte ein Grund für weniger Kunden gewesen sein. (SZ/mhe)

