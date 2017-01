Aus dem Gerichtssaal Pistole neben den Rosen Im Messerstecherprozess äußerte sich am Dienstag der Angeklagte aus Meißen vor dem Landgericht. Er stellt sich als Opfer dar.

Nach außen hin war es die perfekte Familie. Glücklich verheiratet, zwei wohlgeratene Kinder, der Mann Geschäftsführer einer Firma, gerade ein neu gebautes Haus für über 200 000 Euro in Meißen bezogen. Doch hinter der Fassade des schönen Eigenheimes bröckelte die heile Welt mächtig.

Im März vorigen Jahres kommt es zum Drama. Blind vor Wut und rasend vor Eifersucht wuchtet der 45-jährige Meißner seiner Ehefrau im Beisein der neun und elf Jahre alten Kinder ein etwa 30 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch. Die Frau überlebt nur knapp dank einer Notoperation. Seit Mitte Dezember sitzt der Meißner wegen versuchten Totschlags vor dem Schwurgericht des Landgerichtes Dresden.

Am Dienstag wurde die Verhandlung fortgesetzt. Der Angeklagte äußerte sich zur Tat, besser gesagt, er ließ seinen Verteidiger eine lange Erklärung verlesen. Von Reue, Einsicht, gar einer Entschuldigung für das, was er nicht nur seiner Frau, von der er inzwischen geschieden ist, sondern nicht minder seinen Kindern antat, keine Spur. Der Meißner stellt sich selbst als Opfer dar. Und das ist er wohl auch: Opfer seiner eigenen Unfähigkeit.

Der böse Bruder

Nicht nur das Verhältnis zu seiner Frau, sondern auch zu seinem Bruder wird ausführlich geschildert. Der gelernte Baufacharbeiter, der später zum Gebäudereiniger umschulte, stieg in die Firma seines Vaters ein. Als sein Bruder mit einer Tankstelle pleiteging, habe sich dieser „ins Unternehmen gedrängt“. Der Vater überschreibt dem Angeklagten schließlich 55 Prozent der Firmenanteile, dem Bruder 45 Prozent.

Beide waren Geschäftsführer, doch praktisch habe der Bruder das Sagen gehabt. „Er wollte mich aus dem Unternehmen drängen, behandelte mich wie ein kleines Kind“, sagt er. Der Bruder hatte wohl erkannt, dass der Angeklagte, der die 10. Klasse mit eher durchschnittlichem Ergebnis abschloss, nicht zum Geschäftsführer taugt, nicht die Fähigkeiten hat, eine Firma zu leiten. Dann habe der Bruder die Firma ohne sein Wissen in eine GmbH umwandeln lassen mit gleichen Geschäftsanteilen für beide. Schließlich habe ihn sein Bruder aus der Firma gedrängt. Nach jahrelangem Rechtsstreit, den er gewann, zahlte ihm sein Bruder die Geschäftsanteile aus, insgesamt 160 000 Euro.

Versager, Idiot, Feigling

Seit er aus der Firma raus war, habe sich das Verhältnis zu seiner Frau rapide verschlechtert. Sie habe ihn als Loser bezeichnet, als Idioten und Feigling, weil er seine Anteile verkauft habe. Mit einem Versager wie ihm wolle sie nichts mehr zu tun haben. Weihnachten habe sie ihn nicht zur Familienfeier mitgenommen. Weil es ständig Streit gab, kam auch kein Besuch mehr. Schon damals sei sie fremdgegangen, behauptet er. Er spioniert ihr nach, kontrolliert ihr Handy. Und fängt wieder an zu trinken, nachdem er sechs Jahre trocken war. Sieben bis acht Bier am Tag, sagt er. Sein Sohn hatte bei der Polizei etwas anderes ausgesagt: „Papa trinkt jeden Tag 15 bis 20 Flaschen Bier. Das nervt uns alle.“

Im Januar vorigen Jahres habe er bemerkt, dass etwas nicht stimme, vermutete, dass seine Frau einen Freund habe. Sie streitet das ab. Doch der Mann will die Beziehung retten. Will sich aussprechen, kauft einen Strauß roter Rosen. Den legt er auf den Tisch – neben eine Schreckschusspistole. Als die Frau nicht auf ein Versöhnungsgespräch eingeht, droht er sich umzubringen. Hält sich ein Messer an den Bauch, richtet die Pistole erst an seinen Kopf, steckt sie dann in den Mund.

Zuvor hatte er auf einen Zettel eine Art Abschiedsbrief geschrieben. Darin gibt er seiner Frau alle Schuld: „Sie hat einen anderen. Deshalb setze ich meinem Leben ein Ende“. Schließlich täuscht er einen Ohnmachtsanfall vor. Doch auch als Schauspieler ist er talentfrei. Er blinzelt, die Frau durchschaut das Spiel, lacht ihn aus. Die Frau habe ihn und seine Mutter beleidigt. Sie soll sie als „Schnäppchenhure“ beleidigt haben, die Handwerkerrechnungen im Bett beglichen haben. Da sei er durchgedreht, habe sich auf seine Frau gestürzt.

Dass er ein Messer in der Hand hatte, daran will er sich nicht mehr erinnern. Nur ein Bild habe er noch im Kopf: Dass sein Sohn mit einem Messer auf der Couch stand und wie wild auf ihn einschrie. Nach der Messerattacke soll er seine Frau noch gewürgt haben. Dann setzte er sich mit über zwei Promille ins Auto, fuhr zu seiner Mutter, stellte sich der Polizei.

Die Aussage ist die Bilanz eines verkorksten Lebens. Die Frau habe in der Beziehung die Hosen angehabt, gibt er zu. Dass er kein Selbstwertgefühl hat, unter Depressionen leidet, zeigt sich auch daran, dass er stets in der dritten Person spricht, wenn er von sich erzählt. Am Freitag wird eine psychiatrische Gutachterin, die den Mann untersuchte, gehört. Die Ex-Ehefrau wird nächste Woche aussagen.

