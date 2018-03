Pirnas Ruderer holen ein Dutzend Medaillen

Bei den Mitteldeutschen Ergometermeisterschaften in Leipzig haben sich Pirnas Ruderer zwölfmal Edelmetall gesichert. Starter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kämpften über 1 000 Meter, 2 000 Meter und in den Vereinsstaffeln um die Podestplätze. Pirnas Masters-Ruderer Konrad Wende holte dabei den Titel in der Altersklasse A. Die Kadertalente Johanna Sinkewitz und Franz Werner gewannen mit jeweils über 15 Sekunden Vorsprung zu den Zweitplatzierten. Sie komplettierten ihren Erfolgstag mit Maximilian Milde und Rebecca Gebauer mit dem Sieg im Junioren-Mixed-Vierer der Altersklasse A. Auch der Sieg in der Vereinswertung ging nach Pirna. (Wunderlich)

zur Startseite