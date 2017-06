Pirnas Breite Straße wird bald wieder zweispurig Ab Herbst soll die derzeit geltende Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden.

© Symbolbild: dpa

Die Pirnaer Stadtverwaltung will die Verkehrsführung auf der Breiten Straße in der baustellenfreien Zeit wieder ändern. Laut des Rathauses ist geplant, in der Winterzeit von November 2017 bis März 2018 die derzeit geltende Einbahnstraßenregelung aufzuheben und die ursprüngliche Regelung wieder einzurichten. Dies geht aus einer Antwort des Rathauses auf eine Anfrage des Stadtrates Ralf Wätzig (SPD) hervor. Weil die beiden Großbaustellen an der Breiten Straße sowie an der Maxim-Gorki-Straße parallel laufen, hatte sich die Stadt entschieden, die Verkehrsführung grundlegend zu ändern. So rollt der Verkehr auf der Gorki-Straße derzeit nur stadtauswärts, auf der Breiten Straße derzeit nur stadteinwärts, beide Trassen sind vorübergehend Einbahnstraßen. Weil sich Händler beklagten, können Kunden seit einiger Zeit zumindest die von der Baustelle nicht tangierten Kurzzeitparkplätze an der Breiten Straße wieder nutzen. Das Vorhaben, Flutschäden von 2013 an der Breiten Straße zu beseitigen, soll insgesamt noch bis Mitte 2018 dauern. (SZ/mö)

