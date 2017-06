Pirnas Altstadt-Räuber wird der Prozess gemacht Im vergangenen Jahr überfiel ein 69-Jähriger mit gezückter Waffe mehrere Läden in der Stadt. Die Verhandlung wird mehrere Wochen dauern.

Silvester 2016 wurde Friedhelm L. von der Polizeistreife in der Pirnaer Innenstadt gefasst. Im April folgte die Anklage. © Marko Förster

An diesem Donnerstag beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Serienräuber, der im vergangenen Jahr mehrere Geschäfte in der Pirnaer Innenstadt überfallen hat. Der 69-jährige Friedhelm L. hatte zwischen August und Dezember 2016 Verkäuferinnen jeweils kurz vor Ladenschluss mit vorgehaltener Pistole bedroht und die Kasseneinnahmen erbeutet. Dabei drängte er die Angestellten in die Hinterräume der Läden, in drei Fällen fesselte er sie dort mit Kabelbindern, bevor er flüchtete.

Das Gericht hat zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt, den 29. Juni, 3. Juli, 7. Juli, 10. Juli, 31. Juli sowie den 3. und 4. August. Das Gericht will insgesamt 25 Zeugen, darunter Polizisten, Kriminaltechniker und geprellte Vermieter, hören. Zu den Vorwürfen hat sich Beschuldigte bislang nicht geäußert, so Oberstaatsanwalt Andreas Feron. Aber die Beweislast wiegt schwer: Seine DNA wurde an einigen Tatorten gefunden. So hinterließ er eindeutige Spuren an den Kabelbindern. Auch haben die Opfer den Mann wiedererkannt und als Täter identifiziert.

Der 69-Jährige ist bereits mehrfach wegen Betrugs, Unterschlagung und Raub vorbestraft und saß schon im Gefängnis. Für die Überfälle in der Pirnaer Innenstadt drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. (szo/df)

zur Startseite