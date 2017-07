Pirnas Alkoholverbot wird stärker kontrolliert Rund um Famil und Rewe an der Schillerstraße gilt noch bis Ende des Jahres eine Bannmeile. Doch es gibt auch Schlupflöcher.

Eine Polizistin steht vor dem Stadtteiltreff in Copitz an der Schillerstraße. Polizei und städtisches Ordnungsamt wollen das Gebiet im Sommer verstärkt kontrollieren, damit das derzeit geltende Alkoholverbot eingehalten wird. © Daniel Förster

Morgens halb zehn in Copitz, Anfang Juli 2017: Zwei Männer sitzen auf einer Bank in dem kleinen Park neben dem Copitzer Stadtteiltreff an der Schillerstraße, neben ihnen mehrere Bierflaschen, manche offen, andere zu. Sie werden noch einige austrinken, bis kurz nach dem Mittag haben sie Zeit. Dann ist es vorbei mit dem Alkoholgenuss. Offiziell jedenfalls. Anfang Mai schon hat die Stadt rund um den Copitzer Stadtteiltreff ein Alkoholverbot verhängt, die Tabu-Zone erstreckt sich auch über die angrenzenden Bereiche wie den Rewe-Parkplatz und das Gelände des Ärztehauses, das eingebettet zwischen neuer Kindertagesstätte und Diesterweg-Grundschule liegt.

Von Montag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 24 Uhr, ist öffentlicher Alkoholkonsum auf dem besagten Gelände untersagt. Pirna verlängerte das Verbot Mitte Juni, es gilt zunächst bis Ende des Jahres. Der Stadtrat beschloss am 24. Juni eine entsprechende Polizeiverordnung. Und die Regelung zeigt offensichtlich Wirkung.

Auch angesichts zahlreicher Streifengänge von Ordnungsamt und Polizei haben sich die Trinker aus dem Gebiet zurückgezogen, so nehmen es jedenfalls Stadt und einige Anwohner wahr. Auch die Zahl der Jugendlichen, die sich abends auf dem Rewe-Parkplatz trafen, hat abgenommen. Doch auch wenn in der Verbotszone nun weniger gesüffelt wird, gilt im Rathaus der Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.

Nach Aussage der Stadtverwaltung wollen die Ordnungshüter die Kontrollen noch ausweiten, vor allem jetzt in den mehr oder weniger warmen Sommermonaten. Zu unregelmäßigen Zeiten gehen sie verstärkt Streife, sie wollen so sicherstellen, dass das Verbot auch eingehalten wird. Falls nicht, werden sie es durchsetzen. Denn die Bannmeile um Famil und Rewe hat einen ernsten Hintergrund. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf mehr oder weniger stark angetrunkenen Männern am Stadtteiltreff in der Nacht zum 6. Mai dieses Jahres hatte es einen schweren Zwischenfall gegeben. Einer der Männer erlitt einen Messerstich in den Hals, die Verletzung war lebensbedrohlich. Im Pirnaer Klinikum legten ihn Ärzte zunächst in ein künstliches Koma, es folgte eine Notoperation. Er überlebte. Generell beklagen Anwohner, Kunden des Einkaufsmarktes und Gäste des Stadtteiltreffs schon länger die Missstände auf dem Areal. Recht schnell nach dem Zwischenfall reagierte die Stadt mit der Verbotszone.

Allerdings gibt es auch Schlupflöcher. Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass sich Trinkgelage auf das Grundstück des Ärztehauses verlagern, Stühle, Tische und leere Bierflaschen zeugen davon. Dort sitzt man noch etwas versteckt, das Gelände ist von Weitem nur schwer einzusehen. Verstärkte Kontrollen sollen nun auch dort die Trinker verbannen. Denn nach Aussage des Rathauses gelte das Alkoholverbot auch rings um das Ärztehaus. Das Gebäude gehöre zwar einem Privatbesitzer, das Grundstück darum ist für die Stadt aber eine öffentliche Fläche, weil sie für jedermann öffentliche zugänglich ist. Und für öffentliche Flächen kann die Stadt ein Alkoholverbot verhängen.

Einer aktuellen Umfrage der Sächsischen Zeitung zufolge plädieren über 80 Prozent der Abstimmenden dafür, auch für andere Areale in Pirna ein Alkoholverbot auszusprechen. Zudem fühlen sich weit mehr als die Hälfte der Umfragteilnehmer sehr oft (25 Prozent) oder oft (30 Prozent) von Trinkern in Pirna belästigt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, spiegelt aber somit eine Tendenz wider. Doch so einfach ist das nicht: Laut der Stadtverwaltung können Alkoholverbote lediglich zeitlich und örtlich begrenzt verhangen werden. Es könne daher auch in Copitz nur nach einem erneuten Vorfall verlängert werden.

zur Startseite