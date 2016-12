Pirnaerin vermisst Seit vier Tagen wird eine 61-Jährige aus Pirna vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Regina Lange wird seit vergangenem Donnerstag vermisst. Sie ist knapp 163 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelbraune, wellige Haare.

Pirna. Eine 61-jährige Pirnaerin wird von der Polizei gesucht. Regina Lange wurde letztmalig am Donnerstag auf dem Pirnaer Weihnachtsmarkt gesehen. Nachdem sie für die Angehörigen einige Tage nicht erreichbar war, erstatteten sie eine Vermisstenanzeige. Bislang konnte die 61-Jährige nicht ausfindig gemacht werden. Die Frau ist knapp 163 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelbraune, wellige Haare. Ein Zusammenhang zwischen der Frau, die am vierten Advent in der Elbe gefunden wurde, besteht nach Polizeiangaben nicht. (szo)

Wer hat die Vermisste nach dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

