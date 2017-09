Pirnaer Weinfreunde beleben Weinfest wieder Am Sonnabend kann im Klosterhof wieder edler Rebensaft durch die Kehlen rinnen. Und dazu gibt es Sanftes auf die Gehörgänge.

Im Zeichen des Rebensaftes unterwegs: Die Pirnaer Weinfreunde, aktuell 16 Mitglieder, halten in der Stadt die Weinbautradition hoch. © privat

Der Verein, sagen die Mitglieder, entstand aus Lust und Laune, aus Spaß daran, die Weinbautradition in Copitz hochzuhalten. Und kaum gegründet, gab es ein weiteres hehres Ziel: Man wollte ein paar Spuren in Pirna hinterlassen. Die „Pirnaer Weinfreunde“ kümmern sich mit um den Weinlehrpfad in Copitz, hegen die Reben am Schlossberghang, sie veranstalten alljährlich ein Weinblütenfest, zum Jubiläum „25 Jahre Weinstraße“ in diesem Jahr pflanzten sie zum Beginn der Reben-Trasse eine Sandsteinsäule in den Copitzer Boden. Und nun kommt eine weitere Aktion dazu.

Der Verein belebt am 9. September das Weinfest im Klosterhof wieder. 2015 fand es zum letzten Mal statt, im vergangenen Jahr war endgültig Ebbe in der Weinflasche, der vorherige Organisator hatte sich zurückgezogen. „Daraufhin haben wir beschlossen, die Sache nicht einfach ruhen zu lassen“, sagt Winzer Wolfgang Winn, dessen Frau den Verein leitet. Stemmen ließ sich das Unterfangen aber nur mit Fördermitteln, der Verein beantragte und bekam auch welche. Pirna bezuschusst das Fest mit 3 800 Euro, damit sind Bühne, Technik, Bands, Toiletten und Werbung finanziert. Und die Zuwendung hat noch einen Vorteil: Die teilnehmenden Winzer müssen keine Standgebühr entrichten. Fünf Weinstände sind dabei, aus Pirna, Radebeul, Pillnitz. Auch die Weinfreunde haben einen eigenen Stand, sie schenken edle Tröpfchen aus dem tschechischen Anbaugebiet Litomerice aus. „Die haben richtig gute Weine“, schwärmt Winn, der selbst in Pirna Reben anbaut. Neben feinen Säftchen für die Kehle gibt es Sanftes auf die Gehörgänge. Los geht es 15 Uhr zum Start des Weinfestes auf der Bühne mit Tam Tam Combony. Musik, sagt Winn, die zum Wein passt. Die aktuelle sächsische Weinkönigin Friederike Wachtel und auch die 25., Katja Riedel, bestreiten ein kleines Programm und stellen Pirnaer Winzer vor. Ab 19 Uhr klampft dann Fridtjof Laubner von „Blue Alley“. Damit der Wein nicht gar so beschwipst, wird ein Imbiss gereicht. Zudem gibt es eine Tombola und ein paar Verkaufsstände zum Bummeln. Gegen 23 Uhr klingt das Fest dann weinselig aus.

