Pirnaer Wählergemeinschaft aktiv Die Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ gibt sich eine Struktur. Den Anfang machen acht Arbeitskreise.

Die Wählervereinigung Wir für Pirna - Freie Wähler hat acht Arbeitskreise gebildet. © Daniel Förster

Innerhalb von nur zwei Monaten sei es gelungen, einen gut strukturierten und hochmotivierten Verein in Pirna aufzustellen. Dieses Resümee zog Ralf Böhmer, Vorsitzender der Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ jetzt auf einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung. „Das Fundament steht, die Wählervereinigung kann arbeiten. Es liegt nun an uns“, so Ralf Böhmer, „Ansprechpartner für die Pirnaer Bürger zu sein, Vertrauen zu gewinnen und Taten folgen zu lassen.“ Die Wählervereinigung war Ende März gegründet worden. Vorangegangen war ein Austritt von knapp 30 Männern und Frauen aus der Pirnaer CDU, die mit der Arbeit des CDU-Stadtverbandes unzufrieden waren.

Die Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ war mit elf Gründungsmitgliedern gestartet und zählt nach Angaben des Vorstandes mittlerweile über 50 Mitglieder. Auf der jüngsten Sitzung habe man mehrere Arbeitskreise gebildet, die sich intensiv mit bestimmten stadtpolitischen Themen beschäftigen sollen. Leiter des Arbeitskreises für Schulen und Bildung ist Peter Schiller, für Jugend und Soziales Rocco Geißdorf, für Familien und Frauen Katrin Dollinger-Knuth, für Stadtrat und Anträge Ralf Thiele, für Tourismus Judith Fichtner, für Citymanagement und Innenstadt Sandro Otto und Thomas Sommer, für Sport und Vereine Dietmar Wagner, für Gesundheit schließlich zeichnet sich Carina Gneuß-Noll verantwortlich. Weitere Arbeitskreise wie Hochwasser, Verkehr und Infrastruktur sowie Innovation und Zukunft seien in Vorbereitung, informiert Ralf Böhmer.

Zu Beisitzern des Vorstandes wurden an dem Abend Katrin Dollinger-Knuth, Thomas Oertel und Gabriel Heimann gewählt. Dieter Heuser wurde als Beauftragter für „Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen“ zum Mitglied des erweiterten Vorstandes bestimmt. „Wir möchten, dass wir als Bürger Pirnas mehr an den Entscheidungen unserer Stadt beteiligt werden“, erklärt Ralf Böhmer. (SZ/ce)

