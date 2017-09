Pirnaer wählen ihre Stadtfest-Band Die Stadtfestplaner setzen auf Bürgerbeteiligung. Welche Kapelle darf zum nächsten Stadtfest spielen?

Dieses Jahr sorgte Thomas Godoj für gute Stimmung auf der Stadtfestbühne. © Archiv/Förster

Zu wenig los auf dem Markt, nicht die richtigen Künstler auf der Bühne – am diesjährigen Pirnaer Stadtfest gab es einige Kritik. Die Stadtfest-Planer bei der Pirnaer Kultur- und Tourismusgesellschaft haben sich überlegt, wie sie es fürs nächste Fest besser machen können. Ihre Idee: Die Pirnaer selbst sollen entscheiden, wer am Stadtfest-Freitag auf der Hauptbühne auftritt.

Der Star muss natürlich ins Budget passen. Also ist der Künstlerkreis ein bisschen eingeschränkt. Es gibt drei Vorschläge, über die abgestimmt werden kann: Die Partyband Jolly Jumper, die alles spielt von Evergreens bis Rammstein; die Music-Monks, die mit einer Mischung aus Reggae, Dancehall und Ska für Stimmung sorgen, oder High Voltage, die von Rock’n’Roll bis AC/DC eher härtere Töne anschlagen.

Wie die Kulturgesellschaft mitteilt, beginnt die Abstimmung am Sonntag, 17. September, im sozialen Netzwerk Facebook. Dann werden auf der Facebookseite der KTP drei Band-Posts veröffentlicht. Derjenige, der die meisten Likes bekommt, ist als Stadtfest-Band gewählt. Wer keinen Facebook-Zugang hat, kann auch per E-Mail abstimmen: kultur@pirna.de oder schriftlich beim Touristservice Pirna, Markt 7. Das Voting endet am 22. September. (SZ)

