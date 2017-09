Pirnaer Rathaus bildet wieder aus Zwei Schulabgänger begannen ihre dreijährige Lehre zu Verwaltungsfachangestellten. Fünf Azubis erlernen damit einen Beruf im Verwaltungssitz.

Im Pirnaer Rathaus werden fünf Azubis ausgebildet, zwei sind erst vor Kurzem hinzugekommen. © Katja Frohberg

Das Pirnaer Rathaus bildet auch im neuen Lehrjahr wieder Verwaltungsnachwuchs aus. Nach Auskunft des Rathauses begannen am Freitag abermals zwei Schulabgänger eine Lehre bei der Stadtbehörde. In der dreijährigen Lehrzeit werden sie zu Verwaltungsfachangestellten geschult. Damit erlernen derzeit insgesamt fünf Azubis einen Beruf im Rathaus. Ab Oktober wird zudem ein Berufsakademie-Student der Fachrichtung Praktische Informatik seine duale Ausbildung beginnen und das Team der Auszubildenden verstärken. Der Rathaus-Nachwuchs wird sich zum Tag der Ausbildung präsentieren, der am 9. September von 10 bis 15 Uhr im Pirnaer Berufsschulzentrum in Copitz stattfindet. Unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“ geben sie Tipps aus erster Hand rund um die Ausbildung. (SZ/mö)

