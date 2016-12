Pirnaer Räuber holte Pistole aus dem Stoffbeutel Beim Raubüberfall auf den „Mode-Express“ stand Verkäuferin Korina Schiertz allein im Laden. In der SZ schildert sie das Erlebte.

Verkäuferin Korina Schiertz im „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße. Sie hofft, dass der Räuber endlich gefasst wird. © Daniel Förster

Pirnas Innenstadt-Händler leben in Sorge, nachdem ein Unbekannter seit August vermutlich viermal Geschäfte überfallen hat, immer kurz vor Ladenschluss. Der letzte Überfall traf am 22. Dezember den „Mode-Express No.1“ auf der Dohnaischen Straße. Der Täter ist noch immer nicht gefasst.

Modeverkäuferin Korina Schiertz aus Pirna hatte gerade Verpackungen rausgeschafft und bereitete sich auf den Geschäftsschluss vor, als sie die Eingangstür hörte. „Ich wusste, dass jemand gekommen sein muss, habe aber zuerst niemanden gesehen“, schildert sie. „Da war der Mann bereits in den hinteren Bereich des Geschäfts gegangen, wo ich ihn schließlich ansprach und fragte, ob ich etwas für ihn tun kann und ob er schon etwas für seine Frau gefunden habe. Er ließ mich gleich direkt an sich herankommen und sagte: Ich brauch Sie mal. Dann zeigte er mir die Pistole in seinem Öko-Stoffbeutel.

Er sagte: Drehen Sie sich bitte rum. Dann stieß er mir die Waffe in den Rücken und drängte mich zur Kabine. Danach band er mir mit einem Kabelbinder die Arme zusammen. Meine Beine wollte er auch zusammenbinden. Das ging aber nicht, weil der Kabelbinder zu kurz war. Dann machte er mich an der Umkleidekabine fest. Ich sollte nicht schreien, mich ruhig verhalten und in der Kabine bleiben. Dann fragte er mich, wie die Kasse aufgeht. Er räumte die Kasse aus und flüchtete, aus dem Geschäft raus auf die Dohnaische Straße in Richtung Elbe. Ich habe ihn noch gesehen und auch gleich die Polizei angerufen. Kurz darauf kamen Einsatzfahrzeuge und sind hinterher. Aber erwischt haben sie ihn nicht.“

Obwohl der Schreck noch immer tief sitzt, steht Korina Schiertz schon wieder im Laden. Sie hofft, dass der Räuber nach vier Überfällen nun endlich gefasst werden kann. „Den Mann verliert man schnell im Stadtbild“, beschreibt sie den Täter. „Er ist unscheinbar und unauffällig, Ende 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, ordentlich gekleidet. Er hatte eine unauffällige dunkelblaue Jacke an, eine Fleecemütze auf. Er war nicht maskiert und ohne Handschuhe.“

Die Polizei geht davon aus, dass die jüngsten Überfälle auf Geschäfte in Pirna miteinander in Zusammenhang stehen. Sie geschahen am 20. August, 16. September sowie am 16. und 22. Dezember stets nach dem gleichen Muster. Betroffen waren drei Modegeschäfte sowie ein Feinkostladen in der Innenstadt.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0351 4832233

