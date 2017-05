Pirnaer lassen Industriegeschichte weiterleben Eine große steinerne Spindel erinnert an die ehemalige Kunstseide. Am Sonnabend wurde sie eingeweiht.

Eine Sandsteinsäule in Form einer Spindel erinnert jetzt an das Kunstseidenwerk Pirna. Georg Treitschke (77, l.), Enkel des Kunstseidenfabrikanten Hugo Küttner, enthüllte das Denkmal gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, Sandsteinwerke-Geschäftsführer Johannes Roßrucker, Bernhard Klug von der Firma Edelstahl-Schwimmbad- und Metallbau Pirna sowie Denkmal-Initiator Klaus Müller (84, r.). © Daniel Förster

Fast wie in alten Zeiten strömten am Sonnabend ehemalige Kunstseidenwerker auf den alten Eingang ihres Betriebsgeländes an der Heidenauer Straße zu. Schulterklopfen, ein Küsschen, ein paar Worte zur Begrüßung, vertrautes Plaudern – alles war so, wie sie es aus ihrer Zeit im VEB Kunstseidenwerk „Siegfried Rädel“ gewohnt waren. Schnell war man ins Gespräch vertieft und erinnerte sich.

Christian Frenzel begann zum Beispiel am 1. Mai 1964 in der Supercord-Abteilung, war dann in der Schülerausbildung tätig. „Ich finde es einzigartig, dass hier mit einem Gedenkstein an die Kunstseide erinnert wird“, sagt er. Für Pirna sei das eine große Sache, ergänzt Christel Baldauf. Immerhin sei die Geschichte der Kunstseide mit vielen Pirnaer Familien verknüpft. Dass sie nun einen Ort der Erinnerung haben, das verdanken sie ihrem Kollegen Klaus Müller. Er brachte sozusagen den Sandstein ins Rollen. Das steinerne Denkmal zeigt eine der großen Spindeln, auf welchen früher die Kunstseidenfasern aufgewickelt wurden.

Vor etwa einem Jahr sei er mit einem Historiker aus München an dem Ort des ehemaligen Kunstseidenwerks gewesen. Er wollte ihm erklären, wo welcher Betriebsteil gestanden hat. „Ich konnte das selbst nicht mehr so richtig nachvollziehen und dachte, es ist Zeit für einen Erinnerungsstein“, sagt Klaus Müller.

Das Aussuchen des geeigneten Standortes sei tatsächlich nicht so einfach gewesen, sagt Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos), der in seiner Schulzeit zum Unterrichtstag in der Produktion in die Kunstseide kam. Zu viel hat sich in dem Industriegebiet schon verändert. Man habe ungefähr die Stelle ausgesucht, wo früher das Pförtnerhaus stand. Bereits vor Jahren haben ehemalige ungarische Beschäftigte hier einen Erinnerungsbaum gepflanzt. Die Stadt Pirna hat zusätzlich eine Tafel anbringen lassen, auf der in Deutsch, Tschechisch und Englisch ein Überblick über die Kunstseidenproduktion in Pirna gegeben wird. Solche Tafeln sollen vermehrt im Stadtgebiet aufgestellt werden, um an die Industriegeschichte Pirnas zu erinnern.

Klaus Müller will das Aufstellen der Sandsteinspule nicht als Grabstein verstanden wissen. „Wir haben hier bewusst die Verbindung von Vergangenheit und Moderne gesucht und wollen so auch auf die Revitalisierung und neue Nutzung des Kunstseiden-Areals hinweisen“, sagt er. Müller ist Mitautor eines Buches über das Werk. Er hat bereits einige Lesungen gegeben. „Wir alle sind dankbar, dass es Möglichkeiten gibt, ein Stück unserer eigenen Geschichte weiterleben zu lassen“, sagt Christel Baldauf. Kein Wunder, dass einige der ehemaligen Beschäftigten auch nach der Einweihung noch lange zusammenstanden, um gemeinsam zu fachsimpeln, wo nun welches Gebäude gestanden und wer wo gearbeitet hat.

