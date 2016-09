Pirnaer hat schönste Streuobstwiese Ein Zatzschker holt Gold im Wettbewerb, ein Heeselichter Bronze. Die Auszeichnung gab es beim Streuobstwiesenfest.

Pirna. Das diesjährige Streuobstwiesenfest im Dippoldiswalder Ortsteil Ulberndorf sah am Sonntag neben vielen staunenden und lachenden auch drei Gesichter, aus denen Stolz sprach. Eines davon gehört Timo Schelle aus dem Pirnaer Ortsteil Zatzschke. Er holte den ersten Platz im vom Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ausgelobten Streuobstwiesenwettbewerb.

Gleich zur Eröffnung des Festes überreichte Verbandsgeschäftsführerin Cordula Jost gemeinsam mit Wettbewerbskoordinatorin Katrin Müller und Vertretern der Dresdner Volks- und Raiffeisenbank den Scheck über die Prämie in Höhe von 150 Euro. Die Silbermedaille sicherte sich Wiesenbesitzer Ullrich Hering aus Heeselicht bei Stolpen, Bronze ging an Heinz Zimmermann aus Glashütte. Mit 316 Bäumen und über 300 alten Apfelsorten zählt dessen Streuobstwiese übrigens zu den größeren in der Region.

Der Streuobstwiesenwettbewerb wurde vom Landschaftspflegeverband im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Er soll das Bewusstsein von Bürgern und Eigentümern für den Erhalt der alten Obstsorten einerseits und die Bedeutung der wilden Wiesen für die Artenvielfalt anderseits stärken. „Die Streuobstwiese bietet vielen seltenen und vom Aussterben bedrohten Tierarten Lebensraum“, so Cordula Jost. Einem davon, dem Eremit-Käfer, wurde zum Streuobstwiesenfest besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

