Pirnaer Diesterweg-Grundschule bekommt neue Möbel In der zweiten Herbstferienwoche soll Ausstattung geliefert werden. Und die hat besondere Eigenschaften.

So ähnlich wie hier könnte das neue Mobiliar aussehen. © Archiv: SZ

Die Diesterweg-Grundschule bekommt in Kürze neue Möbel, um die sowohl als Schul- als auch als Hortzimmer genutzten Räume auszustatten. Nach Auskunft der Stadt werden die Schränke und anderes Mobiliar in der zweiten Herbstferienwoche geliefert. Die Möbel dienen einerseits dazu, mehr Stauraum zu schaffen. Bislang fehlte dieser Platz, um Unterrichtsmittel sowie Hortspielzeug in einem Zimmer unterzubringen. Andererseits soll das Mobiliar schallschluckend wirken. Seit die früher reinen Hortzimmer auch als Klassenraum fungieren, ist es dort zu Spitzenzeiten unerträglich laut, weil bislang Geräusche dämpfende Dinge wie Sofas oder Teppiche ausgeräumt werden mussten. Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Integration von Flüchtlingskindern müssen in der Bildungsstätte gegen den Widerstand einiger Eltern Räume doppelt belegt werden. Die Doppelnutzung ist vorerst auf das laufende Schuljahr befristet. (SZ/mö)

