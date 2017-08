Pirna will wildes Wasser stoppen Schlamm flutet Grundstücke am Osthang, am Postweg und am Lindigt. Kleine, aber wirksame Projekte sollen nun Abhilfe schaffen.

Schlamm und Geröll sollen künftig die Lindigtsiedlung in Pirna verschonen. Die Stadt baut jetzt vor. © Archiv SZ

Jedes Mal, wenn Pirna in den zurückliegenden Jahren vom Hochwasser heimgesucht wurde – beispielsweise 2002, 2006 und 2013 – gingen den Katastrophen heftige Regenfälle voraus. Der Niederschlag ließ nicht nur Bäche und Flüsse anschwellen, er sammelte sich auch an Hängen und stürzte unkontrolliert zu Tal.

Betroffen von den Wetterunbilden waren unter anderem Grundstücke im Bereich Lindigt, Am Osthang und am Postweg, die in der Vergangenheit wiederholt von wild abfließendem Oberflächenwasser und Schlamm überflutet wurden. Einen Schutz davor gab es bislang nicht.

Dabei drängt der Siedlerverein, den Peter Tränkner im Stadtrat vertritt, schon seit Längerem darauf, das wild abfließende Wasser zu zähmen. Doch erst jetzt, nach wiederholter Nachfrage des Abgeordneten der Pirnaer Bürgerinitiativen, gibt es ein Ergebnis: Pirna will aus Gründen der Daseinsvorsorge das wilde Wasser am Lindigt stoppen. Gibt Pirnas Stadtentwicklungsausschuss am 17. August grünes Licht, sollen mehrere kleine Vorhaben das Wasser aufhalten und in geregelte Bahnen lenken.

Auffangbecken auf der Wiese

Ziel des städtischen Planes ist, die Lindigtsiedlung und speziell die Wohnhäuser am Postweg und Am Osthang vor dem Hangwasser zu schützen. Erreicht werden soll der Schutz, indem Wasser zeitverzögert in Richtung Seidewitz abgegeben und in Bewegung geratenes Sediment zurückgehalten wird. Dafür will Pirna eine sogenannte Sedimentmulde – ein auf einer Wiese ausgehobenes kleines Becken – errichten. Laut Rathaus sei dies die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass Schlamm die sich anschließenden Gräben und Rohrleitungen verdreckt. Setzt sich fortgespültes Sediment künftig in der Mulde ab, wird auch die Seidewitz nicht mit Trüb- und Schwimmstoffen verunreinigt. Und der von Feldern abgetragene Boden, den die Mulde auffängt, kann später von Landwirten zurückgewonnen und wieder auf die Felder gebracht werden.

Darüber hinaus soll auf dem Weg zum Lindigt eine überfahrbare Regenwasserabflussmulde entstehen. Dank der Rinne soll das Wasser künftig nicht mehr entlang der Straße Am Osthang abfließen, sondern gezielt auf die benachbarte Streuobstwiese und von dort aus in die geplante Auffangmulde. Die Verbindung zwischen der Mulde und dem vorhandenen Straßengraben wird durch zwei Rohrleitungen derart sichergestellt, dass Wasser aus dem Becken gedrosselt abgegeben werden kann. So minimiert sich die Gefahr, dass die Bereiche am Postweg überflutet werden. Bevor jedoch der Schutz in Gänze gebaut werden kann, muss Pirna zunächst die notwendigen Flächen erwerben. Nach Aussage der Stadtverwaltung kollidiere der geplante Flutschutz nicht mit dem Naturschutz.

Einschließlich der Grundstückskäufe sowie sämtlicher anderer Ausgaben kostet das Vorhaben nach derzeitigem Planungsstand rund 71 000 Euro. Die Folgekosten für Pflege und Unterhaltung der Anlagen belaufen sich auf etwa 10 000 Euro jährlich. Der Baustart steht noch nicht fest.

zur Startseite