Pirna will weiteres Parkhaus Die Parkplatzsituation in der Stadt ist angespannt. Weitere Möglichkeiten fallen in Zukunft weg. Dafür muss eine Alternative her.

Das Parkhaus „Altstadt“ in Pirna reicht nicht aus. © Archiv: Norbert Millauer

Pirna. Um die Parkplatzsituation rund um die Altstadt zu entspannen, setzt Pirnas Stadtverwaltung nach wie vor auf den Bau eines Parkhauses an der Klosterstraße. Die Idee gibt es seit zwei Jahren, allerdings sind die Bemühungen noch keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. Das geht aus einer Anfrage des Stadtrates Tim Lochner (parteilos) an die Verwaltung hervor.

Die Variantenuntersuchung für den endgültig festzulegenden Standort sei noch nicht abgeschlossen, informiert Stadtplanungs-Chef Steffen Möhrs. Das Rathaus möchte gern mit einem privaten Eigentümer einen Grundstückstausch an der Klosterstraße vornehmen, um eine ausreichend große zusammenhängende Fläche für den Bau eines Parkhauses mit 250 bis 300 Stellplätzen zu bekommen. Den dringenden Bedarf für mehr Stellplätze nahe der Altstadt sehe die Stadtverwaltung, versichert Möhrs. Perspektivisch soll es in den Nebenstraßen der Gartenstraße künftig weniger Anwohner- und stattdessen mehr Kundenparkplätze geben, zudem würden mit dem Bau der Flutschutzmauer bis zu 85 Stellplätze am Zwinger verschwinden. Dies soll durch das Parkhaus kompensiert werden. Eine Projektgruppe im Rathaus beschäftigt sich mit dem Thema. (SZ/ce)

