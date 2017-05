Pirna will Trinker-Treff austrocknen Ein blutiger Streit unter Betrunkenen in Copitz hat Konsequenzen. Alkoholkonsum soll dort verboten werden.

Ermittler sicherten in der Nacht zum Sonnabend Spuren vor dem Stadtteiltreff. © Daniel Förster

Nach dem blutigen Zwischenfall am Stadtteiltreff in Pirna-Copitz ist der mit einem Messer lebensbedrohlich verletzte Mann auf dem Weg der Besserung. Das wurde aus Ermittlerkreisen bekannt. Selbst wenn der 32-Jährige weiterhin im Klinikum Pirna stationär behandelt werden müsse, sei er außer Lebensgefahr, hieß es am Montag. Bei einer Rangelei zwischen mindestens fünf angetrunkenen Männern an der Schillerstraße hatte der Copitzer in der Nacht zum Sonnabend einen Stich in den Hals erlitten. Er musste notoperiert werden. „Das Ermittlungsverfahren läuft weiter“, sagt Oberstaatsanwalt Lorenz Haase. Insbesondere gegen einen 22-Jährigen, der mit einem Messer in der Hand am Boden gelegen habe, in das der 32-Jährige unter „noch ungeklärten Umständen“ gestürzt sein soll. Der Messer-Mann hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut. Er wurde festgenommen, ist aber seit seiner Ausnüchterung wieder auf freiem Fuß.

Inzwischen wurden mehrere Zeugen befragt, erklärt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. Das Opfer selbst sei aufgrund seiner schweren Verletzung noch nicht gehört worden.

Vor der nächtlichen Rangelei am Freitagabend waren die beiden Tatbeteiligten und drei weitere Männer am Getränkemarkt gegenüber dem Parkplatz an der Schillerstraße verbal aneinandergeraten. Der genaue Tathergang und der Grund für den Streit sind den Ermittlern bislang unklar. Seit Längerem beschweren sich Anwohner, Gäste des Copitzer Stadtteiltreffs, Kunden des Rewe-Einkaufsmarktes und Besucher des Ärztehauses über die Missstände in dem Areal an der Schillerstraße. Vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden treffen sich am Parkplatz und im Park Jugendliche und junge Erwachsene, um zu trinken. Vorkommnisse, bei denen nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen im Spiel sind, hätten sich gehäuft, berichten Anwohner.

Nach der blutigen Attacke reagiert nun die Stadtverwaltung – mit einem Alkoholverbot. Von montags bis sonnabends, jeweils von 16 bis 24 Uhr, wird rund um den Rewe und den Stadtteiltreff auf der Schillerstraße öffentlicher Alkoholkonsum untersagt. „Polizei und Ordnungsamt werden das Verbot kontrollieren“, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel. Die Regelung gilt zunächst vorübergehend, bis sich am 20. Juni der Stadtrat mit der Problematik beschäftigt. Bei Verstößen drohen Platzverweise und bis zu 1 000 Euro Bußgeld.

Eine Ausnahme vom Verbot gilt lediglich für das Copitzer Stadtteilfest am kommenden Sonnabend. Dort erlaubt die Stadt bis 20 Uhr den Genuss von alkoholischen Getränken auf dem Festgelände.

