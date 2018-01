Pirna will Musikschule finanziell unterstützen Im Gespräch ist ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Der Stadtrat muss entscheiden.

Das breitgefächerte Angebot soll aufrechterhalten und ausgeweitet werden. © Symbolbild: dpa

Pirna. Die Stadt Pirna will der Musikschule Sächsische Schweiz in diesem Jahr einen Betriebskostenzuschuss von 55 000 Euro zahlen. Das Geld soll helfen, dass die musische Bildungsstätte ihren Betrieb sowie das breitgefächerte Angebot aufrechterhalten und ausweiten kann. Denn laut des Rathauses leiste die Musikschule einen unverzichtbaren Beitrag für die Stadt und die gesamte Region. Ob der Zuschuss bewilligt wird, entscheidet der Pirnaer Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Januar. Beginn ist 18 Uhr im großen Ratssaal. (SZ/mö)

