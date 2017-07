Pirna will Flutschutz verbessern Die Straßen Postweg, Am Osthang und Am Lindigt sollen besser vor Wasser und Schlamm geschützt werden, die bei Starkregen von Hang hinunterstürzen.

Immer wieder ergießen sich Schlamm und Wasser von den Hängen auf tieferliegende Grundstücke und Straßen. In Pirna soll das an einigen Stellen verhindert werden. © Archiv SZ

Pirna will Grundstücke im Bereich der Straßen Am Lindigt, Am Osthang sowie am Postweg stärker vor wild abfließendem Hangwasser und Schlamm nach starken Regenfällen schützen. Wie das Rathaus in einer Antwort auf die Frage des Stadtrates Peter Tränkner (Pirnaer Bürgerinitiativen) mitteilt, seien unter anderem Abflussmulden im Weg zum Lindigt, der Bau einer größeren Mulde sowie eines Sedimentbeckens auf der Wiese denkbar. Das Rathaus will dem Rat zu diesem Thema einen Beschlussvorschlag unterbreiten. Wann gebaut wird, ist aber noch unklar. (SZ/mö)

