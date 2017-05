Pirna will Erinnerung an alte Betriebe wachhalten Für das Kunstseidenwerk gibt es bereits einen Gedenkstein. Weitere sollen folgen.

Eine Sandsteinsäule in Form einer Spindel erinnert an jahrzehntelange Produktion der Kunstseide in Pirna. Kürzlich wurde sie eingeweiht. © Daniel Förster

Glashütte, Kunstseidenwerk, Strömungsmaschinen: Große Betriebe mit Tausenden Beschäftigten prägten über Jahrzehnte das Bild und das Leben der Stadt. Ein Großteil von ihnen ist längst verschwunden, doch Pirna will die Erinnerung an die Industriegeschichte wachhalten. Erst kürzlich wurde auf Initiative ehemaliger Kunstseidenwerker ein Denkstein am ehemaligen Werkeingang aufgestellt, der an den einstigen Industriezweig erinnert. Nach Aussage des Rathauses sollen weitere Erinnerungstafeln folgen, beispielsweise für den VEB Strömungsmaschinen auf dem Sonnenstein. Derzeit sucht die Stadt noch nach passenden Standorten. Die Idee zu der industriellen Erinnerungskultur stammt aus der finnischen Partnerstadt Varkaus. Dort gab es einst eine riesige Papierfabrik. Eines Tages schloss sie aber, inzwischen existiert sie nicht mehr. Ehemalige Beschäftigte setzten ihr daraufhin ein Denkmal. (SZ/mö)

