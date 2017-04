Pirna will die Staugefahr mindern Die Linksabbiegerspur auf der Gorkistraße wird teilweise wieder freigegeben. Auch auf der Breiten Straße tut sich was.

Pirna versucht, trotz Baustellen die Staugefahr in der Innenstadt zu verringern. © Frank Baldauf

Es ist seit Tagen schon ein Zustand, der die Autofahrer nervt und zermürbt: In verkehrsstarken Zeiten reicht der Rückstau auf der Maxim-Gorki-Straße von der Feldschlösschenkreuzung bis hinauf auf die Stadtbrücke. Das Problem: Weil die Gorkistraße wegen Bauarbeiten Einbahnstraße stadtauswärts ist und Teile der Fahrbahn gesperrt sind, müssen sich Linksabbieger, Geradeausfahrer und Rechtsabbieger vor der Kreuzung zur B 172 eine einzige Fahrspur teilen. Diesen Engpass will die Stadt nun entschärfen: Pirna gibt einen Teil der bislang gesperrten Linksabbiegerspur auf der Gorkistraße in Richtung B 172 wieder frei. Weil sich Linksabbieger dann wieder etwas früher in ihre Spur einordnen können, soll sich der Verkehr nicht mehr so weit zurückstauen wie bisher. Die Verkehrsregelung wurde bereits am Freitag dementsprechend geändert.

Die Entlastung ist allerdings nicht von Dauer: Nach Auskunft der Stadt bleibt die Linksabbiegerspur nur so lange offen, wie es die Bauarbeiten zulassen. Generell sollen die Arbeiten an der Gorkistraße bis November dieses Jahres dauern.

Darüber hinaus prüft die Stadt Möglichkeiten, die Parkplatznot entlang der Breiten Straße zu lindern. Weil auch an dieser Trasse gebaut wird, sind die Stellplätze an der Straße gesperrt. Das Rathaus sondiert nun – abhängig von dem jeweiligen Bauablauf – mögliche Freiräume, in denen zumindest einige der Parklücken wieder freigegeben werden können. Falls ja, wird dies dann entsprechend ausgeschildert. Die Breite Straße ist derzeit Einbahnstraße stadteinwärts, die Arbeiten entlang der Trasse dauern noch bis Oktober 2018.

zur Startseite