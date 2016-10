Pirna und Minsk erneuern Partnerschaft

Das Berufsschulzentrum Pirna und das Handelscollege Minsk erneuerten jetzt ihren Partnerschaftsvertrag. Sechs Pirnaer Lehrer flogen dazu in die weißrussische Hauptstadt. Der Kontakt zum dortigen College besteht seit 2002. Später wurde der erste Vertrag in Pirna unterzeichnet. Gegenseitige Besuche von Schülern und Lehrern gehörten zur Partnerschaft. Neue Leiter an beiden Schulen hatten ein kurzes Stocken der Beziehungen zur Folge, das Ende 2015 mit dem Besuch der Minsker in Pirna beendet wurde. Gemeinsam verabredete man sich zu neuen Zielen der Kooperation und dem Gegenbesuch. Eingerahmt in ein Programm mit weißrussischen Volksweisen, fand die Unterzeichnung des Vertrages in der Aula des Colleges statt, sagt Schulleiterin Petra Werlisch. Manche Idee wurde bei den Gesprächen und Ausflügen entwickelt. Im Oktober 2017 erwartet Pirnaer wieder Besuch aus Minsk. (SZ/sab)

