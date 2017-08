Pirna übergibt goldene Luftpumpe Am Sonnabend löst Dresden Pirna beim Stadtradeln ab. Bis dahin haben die Pirnaer mächtig viele Kilometer gestrampelt.

Für Pirna endet der Wettbewerb „Stadtradeln“. © Wolfgang Wittchen

Finale auf dem Drahtesel: Für Pirna endet nun der kommunale Wettbewerb „Stadtradeln“. Aus diesem Anlass soll am 2. September bei einem gemeinsamen Radel-Ausflug die symbolische Ziellinie überquert werden. Start ist um 9 Uhr auf dem Pirnaer Marktplatz. Dann geht es gemeinsam entlang des Elberadweges in die Landeshauptstadt Dresden. Dort soll gegen 10 Uhr in Kleinzschachwitz der Staffelstab in Gestalt einer goldenen Luftpumpe von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke an den Verkehrsbürgermeister der Nachbarstadt, Raoul Schmidt-Lamontain, übergeben werden. Die Dresdner werden dann in den kommenden drei Wochen fleißig in die Pedalen treten.

Pirna trat in diesem Jahr bei dem Wettstreit erstmals in die Pedale, der Zeitraum lief vom 13. August bis 2. September. Nach Auskunft der Stadt wurden von aktiven Radlern bislang über 60 000 Kilometer zurückgelegt, vielmehr als der Plan: Pirna hatte als Wunsch die Marke „40 000 plus“ vorgegeben – für jeden Pirnaer einen Kilometer.

Bei dem Wettbewerb, den es seit 2008 gibt, treten engagierte Radler für mehr Klimaschutz und bessere Bedingungen für den Radverkehr in die Pedale. (SZ/mö)

