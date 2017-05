Pirna testet Fluttor Mitte der Woche überprüfen Feuerwehr und Talsperrenverwaltung an der Rosa-Luxemburg-Straße, ob alles dicht hält.

Das Fluttor in Pirna wird in dieser Woche darauf getestet, ob es dicht schließt. © Daniel Förster

Die Pirnaer Feuerwehr wird am 10. und 11. Mai gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung turnusmäßig prüfen, ob das Fluttor an der Rosa-Luxemburg-Straße einwandfrei funktioniert. Überprüft wird vor allem, ob die gesamte Anlage dicht schließt und so die Altstadt im Fall einer neuerlichen Flut zuverlässig schützen kann. Für den Testlauf wird hinter dem Tor ein abgedichteter Bereich geschaffen, der dann mit Wasser aufgefüllt wird. So wollen die Fachleute etwaige undichte Stellen aufspüren. Für diese Kontrolle wird die Durchfahrt zur Straße „Am Elbufer“ am 10. Mai, von 7 bis 18 Uhr, nicht möglich sein. Aufgrund möglicher Nachuntersuchungen kann es auch noch am 11. Mai zu Engpässen an dieser Stelle kommen. Das Fluttor wurde 2011 eingebaut, es ist sieben Meter breit, 3,90 Meter hoch und kostete rund 300 000 Euro. (SZ/mö)

