Pirna tanzt im Country-Schritt Bei den „Saxonia Open 2017“ gibt es zwei Besonderheiten.

Pirna. Die Stadt kann am ersten Adventswochenende mit den „Saxonia Open 2017“ mit einem herausragenden Tanz-Ereignis aufwarten, das gleich mit zwei Besonderheiten daherkommt: Der Tanzsportclub „Silberpfeil“ veranstaltet erstmalig dieses Turnier für jedermann, unterstützt wird der Verein von der IKK Classic. Und ebenfalls neu: Die „Saxonia Open“ werden als offizielle „Landesmeisterschaft des Landestanzsportverbandes Sachsen“ im Country und Western Dance ausgetragen. Sächsische Teilnehmer haben somit die Chance auf den Titel „Sächsischer Landesmeister des LTSV“. Viele Linedancer aus Pirna, Sachsen, Deutschland und der Welt sind am 2. Dezember, ab 10 Uhr, in der Copitzer Herderhalle zur Teilnahme an den Wettbewerben zur Sächsischen Landesmeisterschaft, verschiedenen Workshops und einer grandiosen Party eingeladen. Für alle Lernwilligen konnten die Veranstalter mit Dirk Leibing und Udo Drescher zwei der besten Linedance-Trainer gewinnen. Für die Musik zum Tanz-Turnier ist DJ Herold van Geenhuizen aus den Niederlanden zuständig. (SZ/mö)

