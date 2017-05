Pirna sucht neue Feuerwehrleute aus Fünf hauptamtliche Stellen sind ausgeschrieben. Knapp 50 Bewerbungen sind eingegangen.

Die Einsatzbereitschaft der Pirnaer Feuerwehr soll mit den Neuzugängen sichergestellt werden. © dpa

Die Pirnaer Stadtverwaltung sucht derzeit geeignete Kandidaten für die gemäß Brandschutzbedarfsplan geforderten zusätzlichen fünf hauptamtlichen Stellen bei der Feuerwehr. Dies geht aus einer Antwort des Rathauses an Stadtrat Tim Lochner hervor. Pirna hatte die Stellen bereits im Frühjahr ausgeschrieben. Bis zum Bewerbungsschluss am 26. April bewarben sich 45 potenzielle Kandidaten für die Posten, drei Bewerbungen wurden nachgereicht. Mitte Mai begann die Stadt, vorerst mit sechs der Bewerber – die alle bereits eine abgeschlossene Laufbahnausbildung besitzen – Gespräche über eine mögliche Tätigkeit bei der Pirnaer Feuerwehr zu führen. In einer zweiten Runde soll es noch Gespräche mit geeigneten Bewerbern geben, die noch keine Laufbahnausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst haben und sich eventuell von der Stadt ausbilden lassen wollen. Die zusätzlichen Stellen sind nötig, um die Einsatzbereitschaft der Pirnaer Feuerwehr sicherzustellen. (SZ/mö)

