Pirna sucht Lösung für Drogenproblem Nicht nur Drogen sind das Problem in dem Park neben dem Stadtteiltreff in Copitz. Auch Ruhestörungen will die Stadt in den Griff bekommen.

Pirna will das Drogenproblem in den Griff bekommen. © Symbolfoto: dpa

Das Rathaus sondiert derzeit Möglichkeiten, um Probleme wie den illegalen Drogenkonsum sowie die Ruhestörungen in dem Park neben dem Copitzer Stadtteiltreff an der Schillerstraße in den Griff zu bekommen. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtrates Tilo Kloß (Linke) hervor. Der Abgeordnete hatte angefragt, ob der Stadt der Park als nächtlicher Treffpunkt bekannt sei. Nach seinen Informationen gäbe es in der Anlage schon längere Zeit Probleme mit Drogen und Drogenkonsum. Darüber hinaus sind auch ab und an Trinkgelage zu beobachten. Aufgrund dessen erkundigte sich Kloß, wie die Stadt dagegen vorgehen will und ob sie Hilfe vom Stadtrat benötige. Nach Auskunft des Rathauses seien der Verwaltung in letzter Zeit immer mal wieder Vorfälle im Park angezeigt worden, auch hinsichtlich Ruhestörungen. Inzwischen habe es eine Beratung zu dieser Thematik gegeben und die Verwaltung sei dabei, Lösungswege zu finden. (SZ/mö)

