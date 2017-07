Pirna sucht Kulturpreisträger 2017 Zum achten Mal vergibt die Stadt den Preis für das künstlerische Werk oder den Einsatz für Belange der Kunst.

Die Kulturszene in Pirna ist sehr vielfältig. Einer der Höhepunkte ist der Skulpturensommer, der dieses Jahr bis Ende September dauert. © Marko Förster

Die Stadt will dieses Jahr abermals einen Kulturpreis vergeben und sucht derzeit nach geeigneten Anwärtern. Zum insgesamt achten Mal sollen Einzelpersonen oder Personengruppen geehrt werden, die sich mit ihrem künstlerischen Werk oder ihrem Einsatz für Belange der Kunst in der Stadt besonders verdient gemacht haben. Einwohner, Vereine und andere Gruppen mit Sitz in Pirna sind nun aufgerufen, potenzielle Kandidaten aufzulisten. Auch Einzelpersonen, die zur Stadt oder ihrer Kultur- und Kunstszene eine besondere Beziehung haben, können ihre Favoriten nennen. Vorschläge nimmt das Pirnaer Rathaus bis einschließlich 31. August entgegen. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von Kunst, Kultur und Wirtschaft, wird im September den Preisträger auswählen, ausgezeichnet wird der oder die Glückliche dann Anfang Oktober. Zu früheren Preisträgern zählen beispielsweise Heinrich Albrecht, Ralf Berkes und Dorothea Senf. (SZ/mö)

