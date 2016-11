Pirna sucht künftige Preisträger Einwohner, Vereine und Gruppen aus Pirna sind bis 15. November aufgerufen, ihre Vorschläge einzureichen.

Die Stadt Pirna sucht Anwärter für den Ehrenamtspreis. © Katja Frohberg

Die Stadt sucht noch immer nach potenziellen Anwärtern für den Ehrenamtspreis im kommenden Jahr. Nach Auskunft des Rathauses sind alle Pirnaer Einwohner, Vereine und Gruppen bis zum 15. November aufgerufen, ihre Vorschläge für die Preisträger einzureichen. Für die Nominierungsvorschläge gibt es ein Formular im Bürgerbüro, beim Fachdienst Jugend, Sport und Soziales sowie im Internet. Wer mag, kann seine Vorschläge auch auf elektronischem Weg per E-Mail an die Stadtverwaltung schicken. Anschließend werden die Vorschläge ausgewertet. Pirna möchte 2017 erneut engagierten Einwohnern auf besondere Weise für ihre ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit danken. Neu ist allerdings: Künftig wird nur noch eine einzige verdiente Person oder Personengruppe ausgezeichnet. Bisher sind in der Stadt jährlich Ehrenamtspreise in vier Kategorien vergeben worden: Jugend, Soziales, Sport und Kultur. Neu ist auch, dass der oder die Ausgezeichnete künftig ein Preisgeld von 300 Euro erhält. Wie gehabt wird der Preisträger zum Neujahrsempfang geehrt. Die Preisträger in diesem Jahr waren Wolfgang Casper für den Bereich Kultur, Gabriele Seiler-Wenzel für den Bereich Soziales, Sandra Bretschneider für den Bereich Kultur sowie Manfred Ritschel für den Bereich Sport. (SZ/mö)

soziales@pirna.de

