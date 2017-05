Pirna macht den Malerweg flott Unterhalb des Schlosses Sonnenstein müssen Wanderer eine Umleitung nehmen. Voraussichtlich bis in den Herbst hinein.

© Daniel Förster

Die Stadt lässt jetzt einen Abschnitt des Malerweges unterhalb des Schlosses Sonnenstein weiter sanieren. Gebaut wird in dem Bereich von der Gedenkstätte Sonnenstein bis zur Ecke des niederen Werkes unterhalb der Festungsanlage. Wegen der Bauarbeiten ist der Weg seit dieser Woche gesperrt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist für Wanderer eine Umleitung über den Schlosspark und die Schlossterrasse ausgeschildert.

Die Arbeiten sind Teil des Projektes, den Beginn des Malerweges aufzuwerten. So wurden bereits die historischen Quellsammelleitungen saniert. Ein neuer Aufgang entlang der alten Stadtmauer über die Holdergasse wird in Kürze fertig. Die Wanderwege bekommen eine feste Oberfläche, am Rand werden Sitzbänke aufgestellt. Um die Trittsicherheit zu gewährleisten, wird zudem das vorhandene Stützmauer-System saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst 2017 und kosten insgesamt 1,2 Millionen Euro. (SZ/mö)

