Pirna lichtet das Reklame-Dickicht

Mit einem neuen Gestaltungshandbuch will Pirna den Werbe-Wildwuchs in der Innenstadt eindämmen und den Händlern sowie Gastronomen klare Vorgaben an die Hand geben. Ziel ist es, die Straßen und Gassen möglichst stilvoll zu gestalten und zu möblieren – allzu schrille oder gar geschmacklich grenzwertige Auslagen, Möbel und Aufsteller sollen künftig keine Chance mehr haben. Das Rathaus hat gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dem Citymanagement mehrere Jahre an dem Gestaltungshandbuch gearbeitet, um verbindliche Regeln für Außenwerbung und Freisitze zu finden.

Bevor die Stadt das Regelwerk anwendet, haben Anwohner und Gewerbetreibende die Möglichkeit, sich mit dem Handbuch und dessen Inhalt zu beschäftigen. Hinweise und Anregungen zum Entwurf nimmt das Rathaus noch bis einschließlich 30. April entgegen. Das Handbuch ist als Datei auf der Internetseite www.pirna.de zu finden. Darüber hinaus will die Stadtverwaltung Details des Papiers öffentlich vorstellen. Zu dieser offenen Diskussionsrunde am 27. April, ab 18.30 Uhr, im großen Ratssaal des Rathauses sind alle Interessierten eingeladen. (SZ/mö)

