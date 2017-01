Pirna lehnt Discounter-Neubau ab Ein weiterer Markt südlich des Zentrums ist laut Stadt unnötig. Der Interessent wehrt sich.

Auf dieser Freifläche gegenüber dem Bauzentrum „Willkommen“ am Beginn der Zehistaer Straße will eine Projektgesellschaft einen Einkaufsmarkt bauen – in Sichtweite des Netto-Marktes an der Einsteinstraße (links im Hintergrund). © Norbert Millauer

Die Graupaer wünschen sich sehnlichst einen Einkaufsmarkt, den sie zu Fuß erreichen können, und auch die Bewohner der Pirnaer Südvorstadt hoffen seit Jahren, dass sich einmal ein Discounter in unmittelbarer Nähe ansiedelt. Die großen Handelsketten interessiert das bislang wenig, sie wollen lieber nah ans Pirnaer Zentrum. Aktuell liegt dem Rathaus ein Antrag vor, am Kreisverkehr an der Zehistaer Straße einen Markt mit knapp 800 Quadratmetern Verkaufsfläche neu zu bauen. Was aber soll das? Der Netto-Markt an der Einsteinstraße ist nur einen Steinwurf weit entfernt von dem ausgewählten Grundstück, zum schwarzen Netto und dem Lidl an der B 172 sowie zum PEZ an der Rottwerndorfer Straße sind es jeweils keine zehn Minuten Fußweg. Der neue Markt am Kreisverkehr ist unnötig, sagt deshalb das Pirnaer Rathaus. Der Bau-Interessent ist eine Dresdner Projektgesellschaft, die für die großen Discounter-Ketten Märkte schlüsselfertig baut. Und die will sich nicht so einfach geschlagen geben.

Tatsächlich ist es für eine Kommune gar nicht leicht, ein solches Bauvorhaben abzulehnen, wenn es unter einer bestimmten Größe – hier: 800 Quadratmeter Verkaufsfläche – bleibt. Schon in der Vergangenheit konnten Supermarkt-Projektentwickler Vorhaben gegen den Willen der Stadt durchsetzen, speziell beim Netto an der Pratzschwitzer Straße war das der Fall. Aus dem damaligen Ärger hat Pirna gelernt und einen Weg gefunden, Märkte an stadtplanerisch unerwünschten Stellen zu blockieren: Der Stadtrat beschloss ein Einzelhandelskonzept. In ihm ist unter anderem geregelt, welche Kriterien ein Discounter-Neubau erfüllen muss. Das wichtigste Kriterium: Die Neuansiedlung muss tatsächlich eine Versorgungslücke schließen.

Ein Markt am Kreisverkehr an der Zehistaer Straße schließt keine Versorgungslücke, er würde eher zu einem unerwünschten Verdrängungswettbewerb führen, argumentiert Steffen Möhrs, Chef der Fachgruppe Stadtentwicklung im Rathaus.

„Das Gebiet gehört zu den am stärksten mit Nahversorgern besetzten Bereichen in der Stadt. Es gibt bereits acht Discounter bzw. Verbrauchermärkte und einen Getränkemarkt im Einzugsgebiet,“ erläutert Möhrs in einer Beschlussvorlage für die Stadträte. Ein neuer Wettbewerber müsse seinen Umsatz zwangsläufig dadurch generieren, dass er bestehenden Einzelhändlern Kunden abwirbt – in einem Gebiet, in dem der Wettbewerb aufgrund der zahlreichen Märkte ohnehin schon angespannt sei. „Diese Umsatzumverteilung kann zu städtebaulichen Missständen führen, da Betriebsaufgaben anderer Anbieter mit daraus folgenden Leerständen nicht auszuschließen sind“, so Möhrs.

Bereits im Oktober 2015 hatte die Stadt eine Bauanfrage der Dresdner Projektentwickler für das Areal am Kreisverkehr abgelehnt. Dagegen hatte der Interessent Widerspruch eingelegt. Das Verfahren übernahm die Landesdirektion Dresden, die Pirna zu einer Stellungnahme aufforderte. Darin bekräftigt das Rathaus den eigenen Standpunkt: Der Markt schadet dem vorhandenen Einzelhandel. Am kommenden Donnerstag soll nun der Bauausschuss des Stadtrates über das Vorhaben befinden. Welche Discounter-Kette sich für den Standort am Beginn der Zehistaer Straße interessierte, ist nicht bekannt, da die Dresdner Projektentwickler mit mehreren Handelsgesellschaften zusammenarbeiten.

