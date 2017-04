Pirna legt Grundstein für neue Kindertagesstätte

Pirna will am Mittwoch offiziell den Grundstein für die neue Kindertagesstätte an der Professor-Roßmäßler-Straße in Copitz legen. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) wird dazu eine Kapsel mit Dokumenten aus der Zeit des Baustarts im Fundament versenken.

Der eigentliche Bau der Kita hatte bereits im November 2016 begonnen. Auf dem Grundstück neben der Diesterweg-Grundschule entsteht ein zweigeschossiger Neubau mit 155 Plätzen. 90 Kindergarten-, 15 Krippen- und 50 Hortkinder sollen einmal in der Einrichtung betreut werden, die der ASB Königstein-Pirna betreiben wird. In den Neubau investiert Pirna rund 3,1 Millionen Euro, wovon knapp eine Million Euro als Zuschuss vom Bund und vom Landkreis kommen werden. (SZ/mö)

