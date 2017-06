Pirna lebt europäisch Der Europarat verleiht der Stadt einen ganz besonderen Preis – und untermauert so den Ausnahmestatus der Kommune.

Europapreisträger: Marlene Rupprecht (2.v.r.) überreicht die Plakette an Pirnas OB Klaus-Peter Hanke (m.). Mit auf dem Foto sind noch der Bürgermeister aus Baienfurt (l.) sowie die OBs aus Decin (2.v.l.) und Remscheid (r.). © Daniel Förster

Dass Pirna in diesem Fall eine Ausnahmeerscheinung ist, zeigt sich schon anhand der Zahlen: Der Europarat, 47 Mitgliedsstaaten mit insgesamt 820 Millionen Einwohnern, vergibt jährlich nur etwa zehn Europapreise in der Kategorie „Ehrenplakette“. Die Stadt ist in diesem Jahr eine der zehn Preisträger, seit Sonnabend hat die Kommune die Plakette ganz offiziell inne.

Etwa 180 Gäste sind zur Preisverleihung gekommen, der Saal im Tom-Pauls-Theater am Markt ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Zwischen den Stuhlreihen erklingt Dialekt-Vielerlei, ein buntes Sprachgemisch, viele Besucher aus Pirnas Partnerstädten sind da. Die Stadt gibt sich am Sonnabend sehr europäisch.

Dieser Gedanke, diese vielfältigen Verbindungen sind es vor allem, die Pirna letztendlich diesen Preis einbrachten. Überreicht wird die Plakette von Marlene Rupprecht, Ehrenmitglied des Europarates, sie ist extra für diesen Anlass angereist. Die Auszeichnung, sagt sie in ihrer Rede, stehe für die Verdienste der Stadt und ihrer Einwohner für die vielen internationalen Partnerschaften.

Pirna hat beispielsweise Decin in Tschechien, Boleslawiec in Polen, Varkaus in Finnland und Longuyon in Frankreich als Partnerstädte. Aber auch Pirna und Remscheid sind ziemlich gute Freunde. Laut Rupprecht bestätige der Preis das große Engagement für ein geeintes und friedliches Europa. Und dieser Einsatz, so ihr Fazit, funktioniere hier so gut, weil die Menschen dieser Städte diese Partnerschaften auch leben.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) widmete den Preis den Menschen, Vereinen und all jenen, die die Partnerschaften mit Ideen und Leben erfüllen. Nichts, so betonte der Rathauschef, werde Pirna davon abhalten, diese Freundschaften auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Die Stadt bleibe auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner.

Die Vertreter der Partnerstädte dankten Pirna für derart gelebte Völkerverständigung mit vielen Geschenken, der Remscheider Männerchor sang spontan ein Ständchen auf der Bühne. Ein Eintrag im Goldenen Buch der Stadt dokumentiert diesen historischen Tag nun auf ewig.

Doch in Sachen Europa war es das noch lange nicht für Pirna: Der vom Europarat verliehene Preis hat insgesamt vier Stufen. Nach dem Europadiplom 2004 und der Ehrenfahne 2013 hat Pirna mit der Ehrenplakette nun die dritte Stufe erreicht. Laut Hanke will Pirna nun auch die Krönung, die vierte Stufe, den Europapreis an sich, erhalten. Ganz einfach wird das nicht: Er wird jährlich nur ein- oder zweimal vergeben. Doch der OB gibt sich siegessicher. Gemeinsam, sagt er, werde man es sicher schaffen.

